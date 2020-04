Schwangere setzen wegen Corona auf Hausgeburten

Für Schwangere wie auch für Hebammen bringe die Hausgeburt gewisse Vorteile mit sich: «Als Hebamme bin ich bei einer Hausgeburt immer bei der Schwangeren und kann sehr vorausschauend arbeiten. Im Spital ist die Hebamme vielleicht noch für andere Patientinnen zuständig. Ausserdem bemerkt man so schneller, ob frühzeitig gehandelt werden muss.» Auf eine grosse Hilfe müssen die Schwangeren zu Hause allerdings verzichten: «Dort gibt es keine PDA, also keine Spritze in die Wirbelsäule, welche die Schmerzen stark lindert.»

«Wir verzeichnen in der Ostschweiz deutlich mehr Anfragen für Hausgeburten», sagt Bettina Gertsch, Präsidentin der ostschweizerischen Sektion des Hebammenverbands. «Im Spital gibt es mehr Keime, welche es im häuslichen Umfeld nicht gibt. Wenn sich Frauen diesbezüglich unwohl fühlen, empfehlen wir eine Hausgeburt.» Genaue Zahlen, wie viele Hausgeburten in den nächsten Wochen in der Ostschweiz und Graubünden durchgeführt werden, gebe es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Medien verunsichern Schwangere

Aktuell würden sich Schwangere besonders stark über geburtsrelevante Themen informieren – was auch seine Tücken bereithält: «Es gibt so viele unterschiedliche Meldungen in den Medien zu Geburten in Zeiten von Corona, dass die Schwangeren gar nicht mehr wissen, was sie glauben sollen und was nicht», sagt Bettina Gertsch. Vor allem die Gerburtsbegleitung bereite den Frauen Kopfzerbrechen, also ob und wie lange der Partner bei und nach der Geburt anwesend sein darf. «Ich kenne noch kein Spital, das die Geburtspräsenz des Partners verboten hat. Im Wochenbett ist der Besuch von anderen Familienmitgliedern allerdings verboten», sagt Bettina Gertsch.

Bei allen Unsicherheiten der Schwangeren empfiehlt sie deshalb, den direkten Kontakt mit der zuständigen Hebamme zu suchen: «Wir sind Fachpersonen und können gut auf die Anliegen der Schwangeren eingehen. Doktor Google ist für Sorgen und Ängste nicht optimal.»