Fast schon Sommer. Die Coronazahlen sinken und die Lust auf Ausflüge steigt. «Es zieht wieder an», sagt eine gut gelaunte Andrea Ruf, CEO der Schweizer Bodensee Schifffahrt (SBS), gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Was sie besonders freut, dass auch Schulklassen und Kindergärten sich die Seeluft um die Nase wehen lassen.

Baldige Lockerungen in Sicht

Was wäre eine gediegene Schifffahrt ohne Aufenthalt in einem der vielen pittoresken Bodenseehäfen, die von den Schiffen angefahren werden? Lindau zum Beispiel, Konstanz oder die Mainau. Doch die deutschen Coronaregeln sind ein Kapitel für sich und variieren sogar je nach Landkreis. Andrea Ruf sagt: «Extrem viele Leute rufen bei uns an und wollen wissen, was jetzt wo gilt.»

Deshalb nachfolgend die Übersicht und vorweg eine gute Nachricht: Die Zeichen stehen auch bei den Nachbarländern auf Lockerung. Ab Montag könnte die Testpflicht für Restaurants fallen, heisst es bei Konstanz Tourismus. Voraussetzung sei, dass die Infektionszahlen nicht steigen.

Maskenpflicht auf SBS-Schiffen

Allgemein gilt bisher: Nur wer länger als 24 Stunden in Deutschland bleibt, muss einen negativen Test vorweisen und ein Online-Einreiseformular ausfüllen. Ausgenommen sind alle, die belegen können, dass sie vor mindestens 14 Tagen die 2. Impfdosis bekommen haben oder dass sie von einer Covid-Erkrankung genesen sind (mindestens 28 Tage, aber nicht länger als sechs Monate).