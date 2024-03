Ab Dienstagabend ist ein integraler Gesamttest im Tunnel Balmenrain geplant – dabei werden die Betriebs- und Sicherheitsanlagen getestet. Dafür werden die Strassen ab 20 Uhr bis Mittwochmorgen um 4.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Zwischen den Anschlüssen Jona und Eschenbach sowie am Walensee stehen ungewöhnliche Nächte bevor.

Von Mittwochabend um 21 Uhr bis am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr folgen weitere integrale Gesamttests in den Tunneln Fratten und Hof zwischen den Anschlüssen Murg und Flums. Während dieser Zeit wird der Verkehr in beide Richtungen gesperrt und über die regionalen Strassen umgeleitet.

Witterungsbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden.

