Silvester im Rheintal wird so heiss wie noch nie

Dass es in der Silvesternacht heiss zu und her geht, ist keine Seltenheit. Dass der Tag aber frühlingshaft ist, ist selten. Dieses Jahr könnte es an einigen Orten gar das wärmste Silvester aller Zeiten geben. So werden beispielsweise in Chur mit bis zu 18 Grad gerechnet.

In Chur dürfte es beinahe frühlingshaft mild sein. © Keystone