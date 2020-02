Ein bisschen «Mad Max» und «Van Helsing» und fertig ist der Diesel Punk, beziehungsweise Steam Punk. «Diese Kostüme waren in letzter Zeit sehr gefragt», sagt Claudia Passeri von der Boutique Wundertüte in Waldstatt. Sie verleiht seit Jahren Kostüme für die Fasnacht. «Auch das Motto ‹Día de Muertos› kommt immer mehr auf, das sind Kostüme mit Totenköpfen und Blumen.» Doch zwei Wochen vor dem Schmutzigen Donnerstag ist es für sie noch etwas zu früh, einen Trend auszumachen.

So sieht es auch bei Agnes Faisst, Geschäftsführerin bei Kostümverleih Jäger in St.Gallen, aus: «Die Kundenwünsche bei der Fasnacht sind sehr verschieden.» Bei ihr sind unter anderem auch die klassischen Fasnachtskostüme gefragt: «Märchen, Tiere, Piraten, Vampire. Gerade die abwechslungsreichen, fantasievollen Kostüme machen die Fasnacht doch aus.»

«Haus des Geldes» ist angesagt

Aber offenbar hat auch Netflix einen gewissen Einfluss auf unsere Fasnacht: Der rote Overall und die Salvador-Dalí-Maske der spanischen Serie «Haus des Geldes». «Dieses Kostüm ist bei uns sehr beliebt», sagt Corina Guntli von Corinas Kostümverleih in Widnau. Und auch das auf Herbst angesagte Sequel von «Top Gun» scheint bereits Einfluss auf die Fasnacht zu nehmen: Hierfür braucht es einen militärgrünen Overall plus eine Pilotenbrille.

Space-Look und Neon-Farben

Der Film «Top Gun» mit Tom Cruise in der Hauptrolle ist ein Klassiker aus den 80er-Jahren und diese sind sowohl bei den Motto-Partys, wie auch bei der Fasnacht angesagt: Dazu gehören alle Neon-Kleider und auch der Space-Trend mit den silbern glitzernden Röcken und Anzügen.

Und wer jetzt immer noch keine Lust auf die Fasnacht hat, gehört wohl definitiv zu den Fasnachtsmuffeln: