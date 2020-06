Auf die grünen Rasen in der Ostschweiz ist Leben zurück gekehrt: In den Amateurligen wird spätestens seit dieser Woche wieder trainiert. Mit dem Spielbetrieb geht es nach den Sommerferien Anfang August los, und so sieht der Plan aus.

Amateurligen dürfen Wettbewerb wieder aufnehmen Die roten Hütchen stehen aneinander gereiht auf dem hellgrünen Rasen vor der Dorf-Turnhalle. Durch sie durch schlängeln sich farbige Gestalten mit knielangen Shorts und Noppenschuhen an den Füssen. Am anderen Ende steht der Trainer mit einer Trillerpfeife die schwer atmende Fussballmannschaft anfeuernd. Ab Mitte August beginnt Meisterschaft Einige Fussballclubs in den Amateurligen trainieren seit einigen Wochen wieder – andere haben erst diese Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Aktuell gilt es, die Mannschaft wieder in Form zu bringen. Nachdem die laufende Saison abgebrochen wurde, hat der Ostschweizer Fussballverband den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Gespielt wird in den Amateurligen wieder ab dem zweiten Augustwochenende. Zuerst finden Cupspiele statt, bevor die Meisterschaft Mitte August für die Junioren und Senioren los geht. Die Saison dauert bis Ende November – die Clubs gehen dann in die Winterpause und spielen die Saison ab Mitte März bis Mitte Juni zu Ende. Testspiele ab 15. Juni wieder möglich Damit die Mannschaften bereit sind für die Meisterschaftsspiele, sind ab kommendem Montag wieder Trainingsspiele möglich. Zahlreiche Clubs absolvieren deshalb vor den Sommerferien noch diverse Testspiele. Den aktuellen Spielplan der Ostschweizer Amateurligen findest du hier. (abl)