Sommerliche Temperaturen: Bis zu 26 Grad im Rheintal

Das St.Galler Rheintal hat einen schönen Sonntag vor sich. Es wird recht sonnig, die Temperaturen in Buchs und Sargans bewegen sich am Morgen zwischen 13 bis 18 Grad und am Nachmittag soll es sogar bis zu 26 Grad warm werden. Wie meteonews schreibt, herrscht im Tal ein starker bis stürmischer Föhn.

Bis zu 22 Grad in St.Gallen und Appenzell

Auch in der restlichen Ostschweiz ist es recht sonnig. In St.Gallen und Appenzell ist es am Morgen um die 9 Grad und am Nachmittag kann das Thermometer bis zu 22 Grad anzeigen. Auf dem Säntis herrschen heute bis zu 8 Grad. Die Nullgradgrenze ist auf rund 3800 Metern.

Dienstag wieder sonnig

Am Montag, soll es nach etwas Regen, mit noch etwa 15 Grad etwas kühler werden als am Sonntag. Doch die Sonne meldet sich am Dienstag und etwa 16 Grad zurück.

(red.)