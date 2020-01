Spar-Filiale brennt mitten in der Nacht

In der Nacht auf Freitag ist es um ein Uhr zu einem Brand in einer Spar-Filiale in Bilten in Glarus gekommen. Ein Anwohner bemerkte den Rauch, der aus dem Einkaufsgeschäft drang. Er kontaktierte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Einsatz standen 40 Personen der Polizei und Feuerwehr. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Kantonspolizei Glarus schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache wird ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.

(red.)