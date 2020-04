«Können das Geld sehr gut gebrauchen»

Anders als bei bisherigen Projekten müssen die Gastrobetriebe und Geschäfte zurzeit auf der Spendenplattform kein Spendenziel angeben. Das gespendete Geld kommt ohne zeitliche Verzögerung zu den Betrieben. «Das Geld können wir natürlich im Moment sehr gut brauchen», sagt Reto Wettach, Mitglied der Genossenschaft Tankstell-Bar in St.Gallen. Die Bar mit sieben Angestellten hatte schon eine Woche vor dem Lockdown wohlweislich geschlossen. «Trotzdem war dann der Schock am 16. März gross», sagt Wettach. Die Genossenschaft sammelt seit Sonntag, bereits über 3500 Franken hat sie erhalten.

«St.Galler unterstützen St.Galler»

Um KMU-Betriebe zu unterstützen, hat die Raiffeisen-Bank in St.Gallen das Projekt «St.Galler unterstützen St.Galler» ins Leben gerufen. Verschiedene Organisationen und Firmen haben bei Raiffeisen Geld gespendet und von diesem Spendenbetrag werden pro Spende zehn Franken dazugelegt. Pro Projekt werden maximal tausend Franken ausgezahlt.

Auch die Genuss-Manufaktur Neubad in St.Gallen hat einen Spendenaufruf auf lokalhelden.ch aufgeschaltet. Innerhalb eines Tages sind mehr als 1400 Franken gesprochen worden. «Wir sind alle in der Kurzarbeit», sagt Wirt Sandro Vladani. Vier Angestellte, vier Lernende und das Wirtepaar Sandro und Natalie Vladani. «Die schwierigste Phase war am Anfang, als alle laufenden Rechnungen noch bezahlt werden mussten, doch die Fixkosten bleiben natürlich.» Dennoch, Vladani zeigt sich zuversichtlich. «Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Mit viel Elan und gestärkt aus dieser Krise werden wir wieder eröffnen und freuen uns auf unsere Gäste und auf viele unvergessliche kulinarische Erlebnisse.»