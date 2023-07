«Kurz nach 8 Uhr am Montagmorgen haben wir die Meldung über einen Vollbrand in einem Stall in Marbach erhalten», sagt Simon Anderhalden, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Nachfrage am Montagmorgen gegenüber FM1Today. In dem Stall würden sich keine Tiere und Menschen aufhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde im Stall hauptsächlich Holz gelagert. Der Sachschaden dürfte sich auf gut 100'000 Franken belaufen.