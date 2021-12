Stau auf der A3: Kerenzerbergtunnel war wegen Fehlalarm gesperrt

Der Kerenzerbergtunnel war am Montagvormittag vorübergehend gesperrt. «Bei einer Lüftungsanlage wurde eine falsche Schaufelstellung eingesetzt. Deshalb bliess die Lüftungsanlage in eine falsche Richtung. Somit wurde Staub von einer Baustelle in das Tunnel geblasen», sagt Richard Schmidt, Stabsoffizier der Kantonspolizei Glarus.

Dies löste die Brandalarmanlage aus, was zu einer Sperrung des Tunnels führte. Der Fehler wurde in der Zwischenzeit behoben. Reisende auf der A3 müssen also nicht mehr mit Stau rechnen.

(red.)