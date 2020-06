Eine Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen auf der Autobahn A3 führte am Montagnachmittag zu Stau. Zeitweise mussten Autofahrer vor Bilten in Fahrtrichtung Zürich einen Zeitverlust von über einer halben Stunde in Kauf nehmen. Laut der Glarner Kantonspolizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

(red.)