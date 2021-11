Stau nach Unfall mit sechs Autos – niemand verletzt

Wer am Montagmorgen auf der Autobahn A3 in Richtung Freienbach im Kanton Schwyz unterwegs war, landete in einem längeren Stau. Grund dafür war ein Unfall mit sechs Fahrzeugen auf dem Überolstreifen. Gemäss Kantonspolizei Zürich entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Derzeit staut es rund Stunde.