Ein 64-Jährige fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Auto vom Bahnhof in Richtung Oberrieterstrasse. Bei der Verzweigung hielt er an, gleichzeitig wollte das 12-jährige Mädchen mit ihrem Velo auf der Oberrieterstrasse in Richtung Zentrum fahren. Beim Anfahren übersah er das Mädchen.

Sie stürzte daraufhin zu Boden und zog sich eher leichte Verletzungen zu. Die 12-Jährige wurde vom Rettungsdienst in den Spital gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 1500 Franken.