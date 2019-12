Ein 22-jähriger Maseratifahrer und seine 19-jährige Beifahrerin waren am Sonntag kurz nach 20 Uhr auf dem Weg von Rheineck nach Au. Bei der Verzweigung von der Parkstrasse in die Bahnhofstrasse in St.Margrethen überquerte der Maseratifahrer die Kreuzung. Gleichzeitig näherte sich auf der rechten Seite der Mercedes eines 19-Jährigen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

In Metallpfosten geprallt

Die Kollision war nicht abzuwenden: Der Mercedes krachte in die rechte Seite des Maseratis. Dieser drehte sich und prallte in einen Metallpfosten.