Der 23-Jährige war von Gossau in Richtung Hauptwil unterwegs, als er in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Auto verlor und es ins Schleudern geriet. Das Auto prallte in den Wiesenhang, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zu liegen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.