Das 3-jährige Mädchen war in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Fensterbank des offenstehenden Fensters geklettert und hatte sich an das Fliegengitter angelehnt. Dieses hielt dem Gewicht des Kindes nicht stand und riss. Die Dreijährige fiel folglich vom zweiten Stock mehrere Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die Mutter hörte einen Knall und fand schliesslich ihr Kind auf dem Vorplatz des Mehrfamilienhauses. Sie alarmierte umgehend den Notruf. Nach dem das Mädchen durch den Rettungsdienst erstversorgt wurde, wurde es mit der Rega ins Spital geflogen.

(pd/red.)