Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in St.Gallen eine 88-jährige Fussgängerin und deren Hund auf einem Zebrastreifen auf der Rorschacher Strasse angefahren. FM1Today berichtete. Der Hund musste noch am Tag des Unfalls eingeschläfert werden. Die 88-jährige Frau ist nun im Spital ihren schweren erlegen, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

(red.)