Abfallsäcke versperren Sicht – Polizei erstattet Anzeige

Ein 38-jähriger Mann wollte am Mittwochmorgen in St.Gallen seinen Abfall entsorgen. Die grossen Abfallsäcke platzierte er auf dem Beifahrersitz. Jedoch versperrten diese die Sicht aus dem Beifahrer-Fenster beinahe komplett, teilt die Stadtpolizei St.Gallen mit. Der Autofahrer wurde von einer Patrouille an der Martinsbruggstrasse angehalten. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige.

(red.)