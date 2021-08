Die FM1 Radio City wird zum zweiten Mal in Folge nicht aufgebaut. «Die Unsicherheit rund um die Covid-19-Pandemie besteht nach wie vor. Wir wissen heute nicht, ob wir in rund zwei Monaten 4000 Leute in das Zelt lassen können, um gemeinsam zu feiern. Zurzeit ist davon auszugehen, dass es vielleicht möglich wäre – aber das ist zu unsicher, wenn man die hohen Kosten berücksichtigt, alles aufzubauen und dann womöglich doch nicht öffnen zu können», sagt Urs Brülisauer, Leiter Events bei Radio FM1.