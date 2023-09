Akku löst Brand in Einfamilienhaus aus – 100'000 Franken Sachschaden

Bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ging am Montagabend kurz vor 17 Uhr die Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus am Mühlackerweg in Altstätten ein. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, konnte die ausgerückte Feuerwehr den Brand löschen. Personen befanden sich keine im Haus. Es entstand aber Sachschaden im Wert von rund 100'000 Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt eines Akkus oder dessen Ladegerät im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung. Genauere Abklärungen würden nun laufen.

(red./Kapo SG)