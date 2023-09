An der Rütistrasse in Rapperswil-Jona wurde am Samstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, ein verletzter Mann durch Passanten aufgefunden. Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen dürfte der 56-jährige Mann auf der dortigen Baustelle gearbeitet haben.