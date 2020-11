In belebten Strassen und Gassen besteht bundesweit die Pflicht, eine Maske zu tragen. Die Dichte der Passantenströme kann in der Stadt je nach Zeit und Ort jedoch stark schwanken. Deshalb sei es nicht immer einfach abzuschätzen, wann das Maskentragen notwendig sei, heisst es in einer Mitteilung des Stadtrates. Der Stadtrat hat nun einen Appell verfasst: Grundsätzlich soll man eine Maske tragen, auch auf Quartierstrassen. «Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Leute», sagt Stadtpräsident Thomas Scheitlin gegenüber FM1.

Hinweis, aber keine Busse

Als Organ für den Vollzug der Corona-Verordnung wird die Stadtpolizei eingesetzt. Das umfasst etwa die Kontrolle der Einhaltung von Schutzkonzepten von Veranstaltungen und im Gastrobereich sowie der Maskentragpflicht im öffentlichen Raum, wozu unter anderem auch der Wartebereich des öffentlichen Verkehrs gehört. «Die Polizei wird Leute, die sich nicht daran halten, darauf hinweisen, doch im Moment gibt es keine Bussen», sagt Scheitlin.

Keine Maske im Wald

Es soll der gesunde Menschenverstand eingesetzt werden. «Es ist nicht die Idee, dass man eine Maske tragen muss, wenn man alleine auf der Strasse ist oder im Wald spazieren geht, aber im Zweifelsfall setzt man sie besser auf», sagt Scheitlin.

(agm)