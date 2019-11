Der 19-Jährige und seine Beifahrerinnen im Alter von 18 und 28 Jahren waren am Mittwoch kurz vor 13 Uhr von Wienacht-Tobel mit einem Audi in Richtung Rorschach unterwegs. In einer Linkskurve brach das Heck des Autos aus, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Junglenker habe daraufhin eine Gegenlenk-Bewegung ausgeführt und sei auf das ansteigende Wiesenbord gefahren.

Dort überschlug sich der Audi, landete auf dem Dach und kollidierte mit dem korrekt entgegenfahrenden Auto eines 62-Jährigen, der erfolglos auszuweichen versucht hatte.