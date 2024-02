Auf der Autobahn aufgefahren: 24-Jährige verursacht Unfall mit zwei Verletzten

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag um kurz nach drei Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.

Eine 24-jährige Autofahrerin war kurz nach drei Uhr auf der Autobahn von Chur Richtung Norden unterwegs. Gleichzeitig fuhr auf der Normalspur eine 56-Jährige in dieselbe Richtung. Bei Trimmis fuhr die 24-jährige Lenkerin auf den rechts fahrenden Personenwagen auf und prallte in dessen Heck. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Wagen der 56-jährigen Frau krachte zuerst in die rechte Leitplanke, bevor er die Fahrbahn überquerte, in die Mittelleitplanke knallte und dort verkehrt zum Stillstand kam.