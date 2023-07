Auf Gegenfahrbahn geschleudert: Autounfall fordert eine Verletzte

Bei einem Auffahrunfall ist am Freitag in Sargans eine zunächst unbeteiligte Autofahrerin verletzt worden. Sie war in ein Fahrzeug geprallt, das durch den Unfall auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden war.

Das indirekt am Auffahrunfall beteiligte Fahrzeug wurde schwer beschädigt. © Kantonspolizei St. Gallen