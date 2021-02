Zu dem Unfall kam es am Dienstag kurz vor 12 Uhr auf der Wilerstrasse in Bazenheid. Eine 50-jährige Autolenkerin war von Rickenbach in Richtung Lütisburg unterwegs. Zeitgleich lief der Neunjährige auf dem Trottoir neben der Fahrbahn.

Auf der Höhe der Hausnummer 27 wollte der Bub von rechts die Strasse überqueren. Dabei wurde er vom Auto der 50-Jährigen getroffen und zu Boden geworfen.

Der Schüler erlitt dabei unbestimmte Verletzungen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1000 Franken.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage sagt, befand sich der Bub gemeinsam mit einer Gruppe Kinder wohl auf dem Heimweg von der Schule. «Gemäss erste Informationen lief er unvermittelt auf die Strasse», heisst es. «Der Unfall ereignete sich nicht auf einem Fussgängerstreifen.»

(red.)