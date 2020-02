Auffahrkollision mit sechs Autos bei Gossau

Auf der A1 in Richtung St.Gallen ist es am Mittwochmorgen zu einer Auffahrkollision von sechs Autos gekommen. Die Autos verunfallten auf der Überholspur auf Höhe der Einfahrt Gossau, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei musste zwischenzeitlich beide Spuren sperren, um die Fahrzeuge zu bergen. Die Bergungsarbeiten laufen noch immer an. Zeitangaben zum Stau hier.

(red.)