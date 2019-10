Auffahrunfall mit drei Autos – zwei Personen verletzt

Die drei Autolenker waren am Dienstagmorgen auf der A1 von Oberbüren in Richtung St.Gallen unterwegs. Eine 46-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen und bremste verkehrsbedingt ab, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Die nachfolgende 45-Jährige Lenkerin prallte gegen das Auto der 46-Jährigen. Einem 41-Jährigen gelang es ebenfalls nicht, rechtzeitig zu bremsen und er prallte in das vordere Auto.