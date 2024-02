Papierspender angezündet

Ende Januar hatten Unbekannte einen Papierhandtuchspender in einer Toilette in der Tiefgarage des Säntisparks in Brand gesetzt. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe mehrerer zehntausend Franken und wegen starker Rauchentwicklung wurde ein grosser Teil des Säntisparks anschliessend evakuiert, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.

Mittlerweile folgen die Polizisten einer heissen Fährte. Denn: Durch die Kameraaufnahmen konnten die mutmasslichen Übeltäter ausfindig gemacht werden. «Auch spezialisierte Jugendsachbearbeiter sind hilfreich. Sie kennen einige junge Leute aus der Gegend», meint Krüsi dazu. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 12 und 13 Jahren sowie einen 13-jährigen Kosovaren.

«Sie beschuldigen sich gegenseitig»

Er erklärt weiter: «Nach dem Brand im Säntispark wurden uns ähnliche Vorfälle im Westcenter, der Shopping Arena oder auch in Abtwil selbst gemeldet.» So könnte das jugendliche Trio für weitere Brandstiftungen in Toiletten verantwortlich sein. «Welcher Jugendlicher wie involviert war, wissen wir Stand jetzt nicht. Sie beschuldigen sich auch gegenseitig. Dass wir an den richtigen drei dran sind, wissen wir aber mittlerweile», bestätigt Krüsi.