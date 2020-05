Auto streift mehrmals Leitplanke und kollidiert mit Lieferwagen

Ein 28-jähriger Autofahrer war am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A3 von Sargans in Richtung Flums unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen streifte sein Fahrzeug während der Fahrt auf der Überholspur die linke Leitplanke, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Das Fahrzeug zog es wegen der Streifung nach rechts, wo ein 60-Jähriger mit einem Lieferwagen unterwegs war. Das Auto kollidierte seitlich mit dem Lieferwagen und in Folge auch nochmals mit der linken Leitplanke bevor es zum Stillstand kam. Der Lieferwagenfahrer konnte auf dem Pannenstreifen anhalten.

Beim Unfall wurde der 28-jährige Autofahrer in seinem Auto eingeklemmt. Er erlitt dabei unbestimmte Verletzungen. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst anschliessend ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mehrere zehntausend Franken.

(red.)