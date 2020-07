Auto von 88-Jährigem brennt auf Autobahn komplett aus

Am Mittwochnachmittag ist auf der Autobahn A13 in Wartau ein Auto in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Ein 88-Jähriger war am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A13 von St.Margrethen in Richtung Chur unterwegs. Dabei bemerkte er, dass Rauch aus dem Motorraum kam, worauf er sein Auto auf den Pannenstreifen abstellte. Er stieg aus dem Auto aus und alarmierte die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Auto bereits in Vollbrand geraten, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Acht Feuerwehrleute standen im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen, das Auto erlitt Totalschaden. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt am Auto den Brand auslöste. (red./Kapo SG)