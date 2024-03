Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

So erging es wohl auch einem Hundehalter in St.Gallen. Er hat vergangene Woche nämlich seinen Chihuahua beim Kiosk am St.Galler Bahnhof vergessen. Glücklicherweise bemerkte er das Fehlen seines Vierbeiners schnell.

Denn wie die St.Galler Stadtpolizei in einem Beitrag auf Instagram schreibt, konnten sie die kleine Fellnase schnell ihrem «erleichterten Herrchen» zurückbringen, der im Migros Restaurant sass.