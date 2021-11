Die Frau war um 16.25 Uhr mit ihrem Auto von Libingen in Richtung Bütschwil unterwegs. In einer Kurve kam das Auto von der Strasse ab und prallte in ein Brückengeländer.

Das Auto schleuderte zurück auf die Strasse und ein Wiesenbord hinunter, wo es im Taabach zum Stillstand kam. Die Frau konnte das Auto unverletzt verlassen.

Eine Atemalkoholprobe fiel mit 0,7 mg/l (1,4 Promille) positiv aus. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Das Auto erlitt Totalschaden und musste mit einem Kran geborgen werden.

(red.)