Die Frau fuhr nach 22 Uhr betrunken mit ihrem Auto von Kirchberg in Richtung Rickenbach. In einer Kurve geriet sie über die Mittellinie aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der 30-jährige Buschauffeur hatte zuvor noch versucht an den Fahrbahnrand auszuweichen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Durch den Aufprall wurde das Auto der 54-Jährigen abgewiesen und kollidierte mit einem Leitpfosten.

Die Frau setzte die Fahrt ohne Anhalten fort. Eine Passantin merkte sich die Autonummer der Unfallverursacherin. Anhand dieser konnte die Kantonspolizei St.Gallen die Fahrerin zuhause antreffen. Ein Alkoholtest fiel positiv aus, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die 54-Jährige musste ihren Führerausweis abgeben. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken.

(red.)