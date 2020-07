Bewaffneter Raubüberfall in Wohnung – 76-Jähriger leicht verletzt

Ein 76-jähriger Mann ist in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wattwil von zwei Männern überfallen worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt

Zwei unbekannte Männer mit Schweizer Dialekt klingelten an der Haustür eines 76-jährigen Mannes. Sie gaben sich als Handwerker aus und der ältere Herr liess sie deshalb in die Wohnung, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Da ihm die Situation aber suspekt erschien, bat er die Männer die Wohnung wieder zu verlassen. Dabei schlug einer der Männer dem Rentner ins Gesicht. Zudem bedrohten sie ihn mit einem Messer und forderten Geld. Als der Mann sagte, dass er kein Geld habe, sperrten sie ihn in ein Zimmer. Sie durchsuchten die Wohnung, stahlen eine Uhr und flüchteten anschliessend. Das Opfer konnte durch das Fenster um Hilfe rufen. Die Kantonspolizei St.Gallen befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei welcher neben mehrerer Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen auch zwei Polizeihunde eingesetzt wurden, blieb bislang erfolglos. (Kapo SG/red.)