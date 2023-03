Brand im Linsebühl-Quartier – Frau (65) verletzt

Der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen wurde am Dienstag kurz vor 24 Uhr zunächst ein Brand in der Kirche Linsebühl gemeldet, worauf ein Grossaufgebot der Feuerwehr sowie die Stadtpolizei St.Gallen ausrückte. Bei deren Eintreffen konnte jedoch kein Feuer in der Kirche festgestellt werde. Der Brand war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der anderen Strassenseite ausgebrochen.