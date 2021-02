In Flums hat am Freitag ein mehrere hundert Jahre altes Ferienhaus gebrannt. Die zwei Bewohner konnten sich selber retten, am Haus entstand ein Schaden von hunderttausenden Franken.

Die Bewohner dieses Ferienhauses in Flums hatten sich definitiv andere Ferien vorgestellt. Am Freitagnachmittag, kurz vor 13.40 Uhr, schlugen sie Alarm, weil der Anbau des Hauses in Flammen stand. Neben der St.Galler Kantonpolizei rückten rund 70 Feuerwehrleute aus. Sie starteten umgehend mit den Löscharbeiten. Die Bewohner, eine 66-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann, konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache wird nun untersucht. (red.)