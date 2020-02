Brandstiftung in Goldacher Quartier: Auto und Briefkästen angezündet

In der Bachfeldstrasse in Goldach hat eine Täterschaft mehrere Briefkästen angezündet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Nur kurz später musste die Feuerwehr wegen eines in Brand geratenen Autos ausrücken. Das Fahrzeug war in der Rietbergstrasse abgestellt, also ganz in der Nähe der Briefkasten-Brände. Die Feuerwehr konnte den Brand am Auto schnell unter Kontrolle bringen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der Kantonspolizei St.Gallen handelt es sich beim Fahrzeugbrand ebenfalls um eine Brandstiftung. Die Polizei vermutet, dass es sich um die gleiche Täterschaft handeln könnte. Es werden Zeugen gesucht.

(red.)