In der Parlitobelschlucht in Vättis ist es am Mittwochabend zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Drei Männer wurden in der Nacht tot aufgefunden, ein vierter Mann wird vermisst.

«Eine Gruppe von vier spanischen Touristen war am Mittwoch auf einer Canyoning-Tour in der Parlitobelschlucht in Vättis», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Männer dürften von einem heftigen Gewitter überrascht worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass sie vor 19 Uhr verunglückten. «Sie wurden als vermisst gemeldet und die Rettungskräfte rückten sofort aus und begannen mit der Suche», so Schneider.

Das Parlitobel liegt südlich des Weilers St.Martin am westlichen Ende des Gigerwaldsees in der Gemeinde Pfäfers SG. © Geoportal SG

Ohne Veranstalter unterwegs Drei von ihnen wurden in der Nacht tot aufgefunden, ein vierter Mann wird weiterhin vermisst. «Gemäss ersten Erkenntnissen waren die Männer mit keinem Veranstalter unterwegs, genauere Informationen haben wir aber noch nicht.»

Die Grafik zeigt die Niederschläge von Mittwochabend, 19 Uhr. © Screenshot/meteo.search.ch

«Das war unvernünftig» Im Dorf Vättis kann man nicht verstehen, dass am Mittwochabend jemand in der Schlucht war: «Es hat sintflutartig geregnet», sagt die Wirtin eines Restaurants. Das Gewitter sei auch nicht überraschend gekommen. «Wir sahen eine dunkle Front aufziehen», sagt eine Einwohnerin. Bei diesem Wetter beziehungsweise diesen Voraussagen in die Schlucht zu gehen, sei schlicht «unvernünftig». Bei Regenfällen sammeln sich innert kurzer Zeit enorme Wassermassen im besagten Bach.

