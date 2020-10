Contact Tracing im FM1-Land

Der Kanton St.Gallen ist auch für das Contact Tracing in den Kantonen Appenzell Inner- und Ausserrhoden zuständig. Eine eigenständige Stelle dafür haben die Kanton Graubünden und Thurgau. Auf Anfrage von FM1Today heisst es im Thurgau, dass man ebenfalls am Anschlag sei, was das Contact Tracing angeht. Und: Es sei jeweils hilfreich, wenn sich eine betroffene Person Überlegungen mache, mit wem sie Kontakt hatte, bevor ein Tracer anrufe.