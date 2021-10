Beim Kreisel am Spisertor in St.Gallen kam es am Samstagabend zu einem Autounfall. Der unfallverursachende Wagen war gemäss Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der angrenzenden Strasse unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und wurde gerammt.

Hefttiger Crash: Beim St.Galler Spisertor prallten zwei Fahrzeuge ineinander. © St.Galler Tagblatt/Sandro Büchler