Neben den Pisten dominiert nicht mehr die Farbe weiss, es werden immer mehr braune und grüne Stellen sichtbar. Der Schnee auf der Piste ist spätestens ab dem Mittag schwer und sulzig und richtig kalt ist es höchstens noch auf den Gletschern.

Zwar bleiben die meisten Wintersportgebiete noch eine Weile offen, doch die Saison neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Und natürlich habt ihr euch auch dieses Jahr vorgenommen, im Sommer eine neue Wintersportausrüstung zu kaufen, weil die Sachen dann günstiger sind.

Natürlich werdet ihr es auch dieses Jahr nicht machen, weil ihr im Sommer dann doch dringender ein neues Stand-Up-Paddel oder ein E-Trottinett braucht. Umso wichtiger also, dass ihr eure alte Ausrüstung richtig einlagert, damit sie mindestens noch eine weitere Saison zu gebrauchen ist.

Feuchtigkeit vermeiden

Snowboards und Ski sind zwar für die Fortbewegung auf Schnee konstruiert, dauerhafte Feuchtigkeit tut ihnen jedoch nicht gut. Ansonsten kann nämlich Flugrost entstehen, der sich einfressen kann, schreibt die Südostschweiz.

Die Garage ist also nicht der richtige Ort für die Lagerung über den Winter, ein trockener Keller oder der Dachboden eignen sich besser dafür. Der Service kann auch schon vor dem Einlagern gemacht werden, so ist die Ausrüstung im nächsten Winter schneller startklar. Die Kanten und der Belag bleiben so lange in Ordnung, insbesondere bei einer Heisswachs-Behandlung.

Die Klamotten

Ist ja schon streng, so ein Skiwochenende, und da kommt man auch mal ins Schwitzen. Oder man leert sich ab und zu einen Lumumba über die Jacke. Ein sanfter Waschgang liegt für die Klamotten drin – nur übertreiben sollte man es nicht. Will heissen: Nicht zu heiss waschen und keine aggressiven Waschmittel verwenden.

Ansonsten könnten die Wintersportklamotten ihre wasserabweisende Funktion verlieren. Aufrechterhalten kann man diese mit einer zusätzlichen Imprägnierung. Diese empfiehlt sich auch für die Handschuhe. Den Weg in die Waschmaschine sollten diese jedoch nicht finden, da die Fütterung doch arg Schaden nehmen könnte.

Schuhwerk

Um zu verhindern, dass die Schuhe beim nächsten Gebrauch drücken und sich nicht verziehen, sollte man vor allem auf die Zunge achten. Diese muss richtig positioniert und möglichst nicht verdreht sein. Auch bei den Schuhen empfiehlt sich eine trockene Lagerung. Die Schnallen und Verschlüsse zu machen, aber nicht zu doll anziehen.

So sollte eure Ausrüstung sicher noch die nächste Saison mitmachen – und seien wir ehrlich: Wahrscheinlich wiederholt sich das Rösslispiel am Ende des nächsten Winters.

(thc)