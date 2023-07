Abertausende Wildbienen von über 100 Arten leben in der Stadt St.Gallen. Ihr Lebensraum soll nun weiter verbessert werden. Es wurden zwar mittlerweile rund 600 Wildbienen-Inseln in der Stadt kartiert, doch genug sind das noch lange nicht. «Theoretisch braucht es tausende einzelne Flächen, damit in der Stadt blühende Korridore für die Wildbienen entstehen», sagt Sandra Gloor, Wildtierbiologin und Leiterin des Wildbienenprojekts der Stadt St.Gallen.

Für jedes Wildtier sei es wichtig, dass es nicht nur eine einzelne Fläche zum Leben hat, sondern mehrere in einem bestimmten Umkreis. «Da Bienen fliegen können, ist es etwas leichter. Sie können Dutzende Meter ohne Blüten überbrücken. Aber je weiter weg die nächste Blütenpflanze ist, desto geringer ist jedoch die Überlebenschance der Wildbiene», sagt Gloor.

Stadt ist idealer Lebensraum für Wildbienen

Bienen seien sehr kleinräumig unterwegs. Genau deshalb könne man ihren Lebensraum so gut in der Stadt fördern. Und weil die Wildbiene die wichtigste Bestäuberin von Früchten, Obst und Gemüse ist, sei es besonders wichtig, mehr Lebensraum zu schaffen.

«Die Stadt ist ein guter Ort für Wildbienen. Das Blütenangebot in Städten ist viel grösser als in ländlichen Gebieten mit viel Landwirtschaft, vor allem im Sommer. Dies, weil die Wiesen auf dem Land spätestens Ende Juni gemäht werden und die ganzen Blüten so verschwinden», so Gloor.

Bevölkerung kann mitmachen

Gemeinsam mit der St.Galler Bevölkerung sucht die Meldeplattform StadtWild Tiere St.Gallen nach noch mehr blühenden Wiesen, Töpfen und Flachdächern. «Wir wollen möglichst alle Lücken füllen. Jede Person kann mitmachen, in dem sie beispielsweise eine Blumenkiste mit Wildblumen nach draussen stellt oder Wildblumen im Garten ansät», so Gloor. Auch die Stadt selbst trage einiges dazu bei, St.Gallen mit Wildblumen zu begrünen.

Auf dieser Karte sind alle Wildbienen-Inseln eingetragen, die es bereits in der Stadt gibt. Auf dieser Plattform können auch neue Inseln gemeldet werden.