Neue Massstäbe im Bereich der Lichtkunst versprechen die Organisatoren von Light Ragaz. In den letzten drei Jahren lockte der interaktive Licht-Rundgang bereits tausende Menschen in die Taminaschlucht bei Bad Ragaz. Nun wollen die Verantwortlichen neue Massstäbe setzen: «Light Ragaz wird nicht wiederzuerkennen sein und präsentiert sich in komplett neuem Licht», sagt Rosa Ilmer, Head of Business Development bei der Light Ragaz AG.

Das eigene Gesicht auf 80-Meter-Felswand

Das Highlight in diesem Jahr in der Taminaschlucht ist einer 3D-Effekt. Mit der neuen Technologie einer Firma aus dem Sarganserland werden die Gesichter der Besucher an die 80 Meter hohe Felswand projiziert. «Es freut uns ausserordentlich, dass wir mit einem regionalen Unternehmen neue Massstäbe im Bereich Lichtkunst setzen können», sagt Ilmer.