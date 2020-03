«Das Ziel ist, dass die E-Trottis im Sommer wieder in der Stadt sind»

Der Stadtrat ist drauf und dran, die E-Trottinetts wieder nach St.Gallen zu holen. «Ziel ist es, dass die Trottinetts im Sommer wieder in der Stadt sind», sagt Peter Jans, Stadtrat von St.Gallen, gegenüber FM1Today. Neu soll das ganze Stadtgebiet mit rund 300 E-Scooters abgedeckt werden. Im Pilotprojekt waren die E-Trottis nur in der Innenstadt zugelassen und es waren nur rund 100 im Einsatz.

Negative Stimmen sollen erhört werden

Schon während des Pilotprojektes gab es Kritik, bestätigt Jans. «Es gab durchaus negatives Feedback – und nicht wenig», so Jans. Damit die Kritiker erhört werden, sollen Rahmenbedingungen erarbeitet werden, welche Verbesserungen mit sich bringen. Negativ blieben vor allem die Verkehrssicherheit und die Ordnung in Erinnerung: «Die Scooter wurden zum teil kreuz und quer irgendwo hingestellt oder geworfen. Das kam nicht gut an», so Jans.

Deshalb müssen jetzt zum Beispiel die Fragen geklärt werden: Wo darf man die Trottis hinstellen? Wie geht man mit den falsch parkierten Scootern um? Wie sammelt man sie ein und bleibt dabei umweltfreundlich?

Möglichkeit von Polizeikontrollen

«Einige Trottinettfahrer haben sich auch im Verkehr nicht so verhalten, wie sie sollten», sagt Jans weiter. Hier schaue man, ob man dem Betreiber eine Verpflichtung auferlegen kann. «Via App haben die Anbieter die Möglichkeit zur Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzer.» Die Kontrolle durch die Polizei sei eine weitere Möglichkeit.

Bei allem Verbesserungspotenzial betont Jans, dass es auch viele Personen gebe, die Freude an den Trottis haben. «Sie werden als Ergänzung des städtischen Mobilitätsangebots wahrgenommen.»