Die Kunden von eat.ch bestellen am liebsten italienisches Essen und Pizza — insgesamt sechs Restaurants mit italienischem Essen sind in der Top Ten der Kategorie «beliebtestes Restaurant». Dank vielen Bestellungen und guter Bewertung, toppt die Pizzeria Milano an der Rorschacher Strasse in St.Gallen alle und landet auf Platz eins. Auf Platz zwei folgt Da Pepino Express in Zürich und das Mira Mare Sergio in Winterthur-Reutlingen ist auf dem dritten Platz.

Die Kunden haben aus über 2400 Lokalen das beste gewählt. Die neue Nummer eins, die Pizzeria Milano in St.Gallen, konnte sich in den letzten Jahren stetig steigern. 2017 landete das Restaurant auf Platz fünf und 2018 auf dem zweiten Rang. Inhaber Hassan Mohammadi freut sich über die Auszeichnung als beliebtestes Restaurant und erklärt sein Erfolgsrezept: «Wir legen Wert auf hochwertige Zutaten, auch wenn diese vielleicht etwas teurer sind. Die Kunden schätzen, dass die Qualität genau so frisch ist wie im Restaurant und bestellen gerne wieder bei uns.»