Deutsche Nationalmannschaft wärmt sich in einer St.Galler Schulturnhalle auf

Am Donnerstag spielt die deutsche Fussballnationalmannschaft im Kybunpark gegen Liechtenstein. Am Mittag vor dem Spiel steht ein kleines Aufwärmtraining auf dem Programm. Dieses absolviert die 900-Millionen-Truppe in der Turnhalle Blumenau mitten in St.Gallen. Die Schüler freut es.

