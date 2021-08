Die «Bluemä» in Uznach ist beliebtestes Restaurant

Nirgendswo gehen die Leute so gerne Essen wie in der «Bluemä» in Uznach im Kanton St.Gallen. 222 Personen haben eine Bewertung auf Lunchgate abgegeben. Und das Restaurant hat in allen vier Kategorien – Essensqualität, Servicequalität, Ambiente und Preis-Leistungs-Verhältnis – am besten abgeschnitten. Dafür erhielt der Betrieb den «Swiss Guest Award 2021» von Lunchgate.

Bedingung für eine Auszeichnung ist eine Mindestanzahl an Gästebewertungen über das Reservationssystem Foratable und eine Durchschnittsbewertung von mindestens 4.5 Sternen. «Während auf vielen Plattformen freie und auch gefälschte Bewertungen über Restaurants abgegeben werden können, erhalten auf Lunchgate nur die Gäste, die durch unser Online-Reservierungssystem Foratable gebucht haben, eine Bewertungsanfrage», sagen Lunchgate-Geschäftsführer Nikolaus Wein und Yves Latour, gegenüber dem «Gastro Journal».

Ob die «Bluemä» wirklich das beste Restaurant der Schweiz ist, wird mal wohl nie erfahren. Sicher ist, dass die Beiz beim ehrlichsten Bewertungsportal am besten abschneidet.

(red.)