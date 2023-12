Die Besitzerinnen und Besitzer dieser Autos erlebten eine böse Überraschung, als sie zu ihren Fahrzeugen an der Bahnhofstrasse in Lütisburg zurückkehrten. Eine unbekannte Täterschaft hatte am Samstag in der Zeit zwischen 5 und 6.30 Uhr die Scheiben von sechs parkierten Autos eingeschlagen und diverses Deliktsgut entwendet, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.